Start für Kanalarbeiten in Werkstraße in Schwetzingen

Schwetzingen. Es stehen Bauarbeiten im Stadtgebiet Schwetzingen an. Am 2. Mai beginnen Kanalarbeiten in der Werkstraße und die Sanierung des Straßenbelags in der Nadlerstraße soll in den Pfingstferien starten. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Abwasserkanal in der Werkstraße ist defekt und muss saniert werden. In diesem Zuge wird auch der Kanalquerschnitt vergrößert. Zudem wird im Hinblick auf die Erschließung des künftigen Gewerbegebietes „Ausbesserungswerk Süd“ die Abwassererschließung erweitert.

Die beauftragte Firma Heberger Ingenieurbau GmbH führt die Tiefbauarbeiten auf einer Straßenseite entlang des Gehwegs aus. Durch die verbleibende Fahrbahnbreite ist Anliegerverkehr in der Werkstraße weiterhin möglich. Auch der Fahrradverkehr kann über die Werkstraße weiter den Radweg entlang der Bahnlinie beim Ausbesserungswerk Süd befahren. Allerdings wird während dieser Zeit ein absolutes Halteverbot in der Werkstraße angeordnet. Die Anwohner der Werkstraße sind bereits durch das Bauamt der Stadt Schwetzingen über die Maßnahme informiert, heißt es seitens der Stadt. Ihnen wurden für die Dauer der Bauarbeiten Ersatzparkplätze zur Verfügung gestellt. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum Beginn der Sommerferien am 28. Juli.

Nach der erfolgreichen Sanierung der Bruchhäuser Straße im vergangenen Frühjahr wird die Stadt die Fahrbahn der Nadlerstraße zwischen Kurfürstenstraße und der Ampelanlage an der Carl-Theodor-Brücke sanieren. Die Oberfläche der Nadlerstraße wird wieder im sogenannten Dünnbettverfahren erneuert. Hier wird zuerst die Oberfläche abgefräst, bevor das Dünnbett aufgetragen wird. Begonnen wird im Kreuzungsbereich Bruchhäuser-/ Kurfürsten-/Nadlerstraße. Die Bauarbeiten führen von dort weiter bis zur Ampelanlage an der Carl-Theodor Brücke. Die Arbeiten finden in den Pfingstferien zwischen dem 30. Mai und dem 9. Juni statt. Auch hier sind die Anwohner bereits informiert. Über den genauen Bauablauf und die Umleitungsstrecken für Kfz und den Busverkehr wird noch gesondert informiert.

Dieses Jahr finden noch weitere, kleinere Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Straßen statt. So wird an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Erfurter Straße/Eisenacher Straße und in der Albrecht-Dürer-Straße der Fahrbahnbelag saniert. In der Richard-Wagner-Straße wird zudem im Endbereich auch der Gehweg und Straßendecke erneuert.