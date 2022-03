Statt Rasen nur Moos? – Experten geben Tipps

Hockenheim. Die Frühlingssonne bringt es an den Tag: Vom saftig grünen Rasen des vergangenen Sommers ist oft nur noch wenig übrig, dafür hat sich Moos breitgemacht, wohin man blickt. Der Grund: Der Winter hat Boden und Rasenpflanzen regelrecht ausgezehrt – höchste Zeit für ein intensives Pflegeprogramm! Was der Rasen jetzt außer Sonne dringend braucht, sind Nährstoffe und optimale Bodenbedingungen. Mähen, düngen, kalken, vertikutieren, wässern – welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge dem Rasen wieder auf die Sprünge helfen, dazu informieren Gartenprofis in der „Sprechzeit“. Expertinnen und Experten stehen innerhalb dieses Serviceangebots am Donnerstag, 24. März, von 10 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0800/06 04 000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) Lesern zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn der Winter vielerorts eher mild und nass ausfiel: Dem Rasen geht es in der kalten Jahreszeit an die Substanz – und die steckt im Boden. Über Nährstoffmangel, Kälte und schlechte Bodenstruktur freut sich hingegen das Moos, denn es stellt wenig Ansprüche an die Bodenbedingungen und kann so den Rasen mehr und mehr verdrängen, heißt es in einer Pressemitteilung von „Sprechzeit“. Rasenpflege bedeutet deshalb in erster Linie Bodenarbeit. Das Pflegeprogramm richtet sich dabei nach der Bodenbeschaffenheit: Zu saure Böden benötigen Kalk, verdichtete Böden müssen aufgelockert werden, bei sandigen Böden muss die Wasserspeicherfähigkeit erhöht werden. Wer dann noch gezielt düngt und das Bodenleben verbessert, schafft beste Bedingungen für einen moosfreien, dichten Rasen. Moos allein durch Vertikutieren zu bekämpfen, hat hingegen wenig Aussicht auf nachhaltigen Erfolg, denn es setzt im Unterschied zur Bodenverbesserung nicht an den Ursachen an.

Nährstoffe sind wichtig

Stimmt die Bodenqualität, benötigt der Rasen außer Sonne vor allem dreierlei: Nährstoffe in richtiger Qualität und Menge, die passende Länge und ausreichend Wasser. Doch dabei gilt es, Maß zu halten. Gedüngt werden sollte der Rasen mindestens zweimal im Jahr – mit einem hochwertigen mineralischen Dünger. Beim Mähen zahlt sich Regelmäßigkeit aus: Wer seinen Rasen nur selten, dafür aber fast bis zur Grasnarbe kürzt, macht ihn anfällig für Trockenheit und schwächt ihn im Konkurrenzkampf mit Moos und Unkraut.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ab auf die Dachterrasse Tipps für ein grünes Paradies auf 25 Quadratmetern Mehr erfahren

Auch beim Wässern kommt es auf die richtige Menge an, denn unter Staunässe leidet der Rasen ebenso wie unter Trockenheit. Moderne Bewässerungssysteme helfen beim Spagat zwischen zu viel und zu wenig, indem sie flächengenau und sparsam für die richtige Menge Wasser sorgen. Aufeinander abgestimmte Regner, Gießbrausen, Schläuche und Schlauchwagen schaffen Flexibilität und machen die Bewässerung des gesamten Gartens zur stressfreien Angelegenheit. Und wer Regenwasser in einer Tonne oder Zisterne speichert, schont Umwelt und Geldbeutel.

Was tun gegen Moos, Lücken und Rasenfilz? Worauf kommt es bei der Auswahl des Düngers an? Wie kann ich die Bodenstruktur verbessern? Was bedeutet „Bodenleben“? Kann ich den pH-Wert des Bodens selbst messen? Wann ist es sinnvoll zu vertikutieren? Auf welche Länge soll ich den Rasen kürzen? Welcher Mäher ist der richtige? Wie viel Wasser braucht mein Rasen? Was brauche ich für eine sparsame Gartenbewässerung? Wer hilft mir bei Rasenproblemen weiter? – All solche Fragen beantworten die Gartenprofis von „Sprechzeit“ an diesem Donnerstag per Telefon.