Stauende übersehen - 33-Jähriger verletzt

Mannheim. Weil ein 24-Jähriger ein Stauende übersehen hatte, ist er in den Wagen eines 33-Jährigen geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der 24 Jahre alte Fahrer am Freitag um 18.15 Uhr auf der B36 unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau die vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufgrund eines Staus auf beiden Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsten. Durch die Kollision geriet das Auto des 33-Jährigen auf den rechten Fahrstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit einem Sprinter kam. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sprinter konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtsachschaden beträgt mehr als 20.000 Euro. Die für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme gesperrte B36 konnte nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden.

