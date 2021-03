Region. Steffen Haubner ist zum Priester geweiht worden. Das teilt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), deren Mitglied die Neuapostolische Kirche (NAK) ist, sowie die Vertreter der beiden Kirchen mit. Der kirchliche Beauftragte für Ökumene im Kirchenbezirk Mannheim/Weinheim der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland und Delegierte der ACK war bisher als Diakon tätig. Zu seinem Zuständigkeitsgebiet gehört auch die Region Schwetzingen.

In einem Festgottesdienst empfing Steffen Haubner durch Ordination, wie die Weihe genannt wird, das Priesteramt. Pandemiebedingt war es nicht möglich, Vertreter und Gäste aus Öffentlichkeit, anderen Kirchen oder der ACK einzuladen, heißt es in der Pressemitteilung.

Steffen Haubner hat nun als Priester der Neuapostolischen Kirche den Auftrag und die Vollmacht, die Sakramente der Heiligen Wassertaufe zu spenden, des Heiligen Abendmahls auszusondern (Konsekration der Hostie) sowie im Gottesdienst oder bei Krankenbesuchen zu spenden. Weitere Aufgaben sind die Feier von Gottesdiensten oder ökumenischen Andachten, Hochzeiten, Segenshandlungen und Trauerfeiern sowie die seelsorgerische Betreuung der Gemeindemitglieder.

Glückwunsche von allen Seiten

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gratuliert Priester Steffen Haubner von Herzen und wünscht Gottes Segen und Geleit in seinem Dienst als Priester und bei allen seinen kirchlichen Aufgaben! Sowohl die Dekane als auch die Pfarrer der beiden Kirchen aus Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt, Hockenheim und Mannheim haben sich inzwischen mit persönlichen Glück- und Segenswünschen und dem Ausdruck großer Freude über die Priesterweihe in einer – auch für die Kirchen – nicht einfachen Zeit, mit Segenswünschen gemeldet.

Die Neuapostolische Kirche ist mit über 335 000 Mitgliedern die viertgrößte Konfession in Deutschland. In Baden-Württemberg zählt sie mehr als 110 000 Mitglieder. Theologische Gespräche zwischen der NAK und den großen christlichen Konfessionen fanden schon Anfang der 2000er Jahre statt. Auch in Schwetzingen und Mannheim entwickelte sich ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. zg

Info: Der Gottesdienst mit der Weihe ist abrufbar unter https://www.nak-mannheim-weinheim.de/dbc/1194294/221467/Glaube-und-Werke

