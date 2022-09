Steinewerferinnen treffen Kleinlaster - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch. Zwei jüngere Mädchen haben am Mittwochabend Steine von der Brücke "Alte Bahntrasse" in Wiesloch auf darunter fahrende Fahrzeuge geworfen. Nach Polizeiangaben schlug gegen 19 Uhr ein faustgroßer Stein bei einem Kleinlaster, der aus Richtung Karlsruhe in Richtung Heidelberg fuhr, auf der Windschutzscheibe ein.

Glücklicherweise durchschlug das Wurfgeschoss nicht die Windschutzscheibe und der 35-jährige Fahrer sowie seine 28-jährige Beifahrerin kamen mit einem Schrecken davon. An dem Fahrzeug entstand an der Windschutzscheibe und am rechten A-Holm erheblicher Sachschaden.

Nachdem sie den Laster getroffen hatten, rannten die beiden Mädchen in Richtung Wiesloch-Frauenweiler davon. Anschließende Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 in Verbindung zu setzen.