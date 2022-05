Stellvertreterposten ist vakant

„Ein Hauptanliegen für unsere Jahreshauptversammlung ist es, dass unser Vorstandsteam personell wieder vollständig wird“, hatte die VdK-Ortsverbandsvorsitzende Jutta Sturm bereits im Vorfeld betont. Ganz erfüllte sich dieser Wunsch letztlich nicht. Aber immerhin wurde Christa Schad als Schriftführerin dazugewonnen.

Die Position des stellvertrenden Vorsitzenden bleibt allerdings weiter vakant. Es handelte sich im Übrigen um eine Doppelversammlung, bei der Corona-bedingt die Berichtsjahre 2020 und 2021 gemeinsam abzuhandeln waren. Für die Vorsitzende Jutta Sturm kein großes Problem, denn die Veranstaltungen, Feiern und Aktionen hielten sich durch die Lockdowns in einem äußerst übersichtlichen Rahmen. Für Schatzmeister Siegbert Lehmann war es wichtig, die beiden Geschäftsjahre mit ihren Einnahmen und Ausgaben deutlich zu unterteilen. Auch Kreisverbandsvorsitzender Heinz Gaa war zu Gast. Er sprach von zwei harten Jahren, auch für die Verbandsebene. Nach den Wahlen und einer Kaffeepause sorgte Karl Dittes mit seinem Akkordeon und etlichen Gute-Laune-Liedern für Frühlingsstimmung. Nächste Vereinsaktivität: Tagesausflug nach Miltenberg am Main am Mittwoch, 25. Mai. Infos und Anmeldungen bei Jutta Sturm, Telefon 06202/215 88 (AB). rie