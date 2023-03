Sterbenden zuwenden

Der „Letzte-Hilfe-Kurs“ der Hospizgemeinschaft Schwetzingen findet am Mittwoch, 15. März, von 17 bis etwa 21 Uhr im Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28, in Schwetzingen/Hirschacker, statt. Eine Voranmeldung (telefonisch oder per Email während der Bürozeiten, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr) ist erforderlich. Teilnahmegebühr 20 Euro pro Person.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kurse sind ein Angebot für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich über die Themen rund um das Sterben, Tod und Palliativversorgung informieren wollen. Es soll vermittelt werden, was sie für Nahestehende am Ende des Lebens tun können.

Die Themen der Module: Sterben ist ein Teil des Lebens, Vorsorgen und Entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen vom Leben Dozentin ist Tatjana Hartmann-Odemer, Coach, Supervisorin, Kursleiterin „Letzte Hilfe“. zg

Mehr zum Thema Ehrenamt Nachbarschaftshilfe Speyer schult Seniorenhelfer Mehr erfahren

Info: Weitere Infos unter Telefon 06202-4091009 oder Email hospizgemeinschaft@web.de sowie unter oben genannten Bürozeiten.