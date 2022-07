Sterne glitzern für Schwetzinger Absolventen

Die große Aula der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule war am Freitagabend die Hollywood-Bühne für die Abschlussfeier der Realschüler. Die Sterne am samtblauen Himmel glitzerten wie auf dem Hollywood Walk of Fame in der Traummetropole Los Angeles. Die 81 Absolventen gehörten, wie tags zuvor auch die über 50 Hauptschüler (wir berichteten), zum ersten Jahrgang, der im neuen Schulgebäude

...