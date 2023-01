Sternsinger in St. Pankratius treffen

Die Vorbereitungen zur Sternsingeraktion in Schwetzingen laufen bereits auf Hochtouren. Am Montag, haben sich 15 Kinder und Jugendliche gemeinsam zu einem Probetag im Josefshaus getroffen und den Vormittag mit Singen und Basteln verbracht und sich mit dem Motto der diesjährigen Aktion beschäftigt.

Am Tag der Heiligen Drei Könige – also Freitag, 6. Januar – werden sie in königlichen Gewändern zu den Menschen in Schwetzingen gehen, um den weihnachtlichen Segen in die Häuser zu bringen und als Botschafter Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt zu sammeln.

Spendenkonto Spenden können gerne auf folgendes Konto der Kirchengemeinde überwiesen werden und werden zu 100 Prozent an die Aktion Dreikönigssingen weitergeleitet: Römisch-katholische Kirchengemeinde Schwetzingen; IBAN: DE58 6725 0020 0025 0235 10, Sparkasse Heidelberg, Verwendungszweck: Sternsinger 2023.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023. Denn weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder rund Jugendliche physischer, sexualisierter und psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Diese leidvollen Erfahrungen verletzen die Jungen und Mädchen körperlich und seelisch nachhaltig. Umso wichtiger ist es, Kinder von klein auf zu schützen.

Die Aktion Dreikönigssingen bringt nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in Deutschland. Und sie macht deutlich, dass es Aufgabe der Erwachsenen ist, dieses Kinderrecht einzufordern und zu gewährleisten.

In diesem Jahr werden die Sternsingergruppen am 6. Januar nicht mehr von Haus zu Haus laufen, sondern lediglich bei den Häusern eine Rast machen, die den Besuch der Sternsinger angemeldet haben. Wer sich dennoch den Segen „Christus mansionem benedicat C+M+B+ 2023 – Christus segne dieses Haus“ abholen und die Könige Caspar, Melchior und Baltasar persönlich antreffen möchte, ist am Freitag, 6. Januar, ab 15 Uhr in die katholische Kirche St. Pankratius eingeladen. Dort ist jeweils zur vollen Stunde 15, 16 und 17 Uhr ein Programm zur diesjährigen Aktion von etwa einer halben Stunde vorbereitet. zg