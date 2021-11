„Stillstand ist heutzutage Rückstand“

„Ich darf zufrieden sein.“ So fasst Karina Herzig vom Schwetzinger Friseur- und Kosmetikbetrieb „Salon“ ihre Teilnahme am Wettbewerb „Top Salon – The Challenge“ zusammen. Dieser wird vom Fachmagazin Top Hair International ausgerichtet und wählt in fünf Kategorien die besten Betriebe aus etwa 500 bis 600 Bewerbern aus. Karina Herzig hat mit ihrem Salon erstmals teilgenommen. Für eine Nominierung, von denen es pro Kategorie nur drei Stück gibt, hat es zwar nicht gereicht, aber dennoch für einen Platz unter den ersten 50. Beworben hatte sich der Betrieb in den Kategorien für das Gesamtpaket „Best Practice“ sowie für den besten Arbeitgeber – „Best Employer.“

„In unserer Bewerbung steckte monatelange Vorbereitung und dann acht Wochen intensive Arbeit ohne freie Tage“, erklärt die Inhaberin im Gespräch. Und die Anforderungen an die Bewerber haben es in sich: Man muss eine umfassende Mappe abliefern, die aufzeigt, was den eigenen Betrieb auszeichnet, dazu kommen ein ausführlicher Fragebogen und Geschäftsbelege der vergangenen Jahre. „Insgesamt hatte mein Ordner 85 Seiten“, gibt Herzig zu verstehen. Den Bewerbungsprozess beschreibt sie als intensive Überprüfung des eigenen Betriebs. „Es war eine sehr eindringliche Phase von Selbstreflexion. Ich habe auch viel über mein Team gelernt.“

Karina Herzig ist stolz auf das, was sie in fünf Jahren mit ihrem Betrieb erreicht hat. © André Walther

Man merkt Karina Herzig den Stolz auf ihre Leistung und die ihrer Mitarbeiter an – nicht nur wegen der beachtlichen Platzierung für eine erstmalige Bewerbung, sondern auch für das Erreichte mit dem eigenen Geschäft. „In fünf Jahren ist aus ’Salon’ ein zukunftsorientiertes und gesundes Unternehmen geworden. Zudem sind wir seit 2019 klimaneutral“, berichtet die Inhaberin. Dabei dürfe man nicht außer Acht lassen, wie sehr die Friseurbranche von der Pandemie getroffen wurde. „Man verdrängt fast schon, was in dieser Zeit alles passiert ist“, meint sie.

Dass Herzig so zufrieden mit dem Geleisteten sein kann, hängt sicherlich auch mit ihrem Einsatz für die Mitarbeiter ihres Salons zusammen. Sie lege Wert darauf, ihren Angestellten eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, dazu gehöre beispielsweise auch eine angemessene Wiedereingliederung nach der Elternzeit.

Erneute Bewerbung ist sicher

„Salon“ fungiert auch als Ausbildungsbetrieb. Wer dort lernt, erwirbt den Titel Friseur mit Zusatzausbildung. „Damit hat man im Anschluss sehr viel bessere Berufsaussichten“, weiß Herzig. Wer dafür auf eine private Berufsschule will, bekommt das von ihr finanziert. Zurzeit beschäftigt sie sechzehn Mitarbeiter, bald werden es siebzehn. Dabei setze Herzig auch auf Vielfalt. „Hier sind neun Nationen vereint“, berichtet sie. Außerdem arbeite der Betrieb zusätzlich noch inklusiv.

Karina Herzig will sich definitiv noch einmal beim „Top Salon“-Wettbewerb bewerben. „Die Entwicklung des Teams in der Zeit der Vorbereitung war beeindruckend und wir haben viel übereinander gelernt. Zudem ist es sicher nicht das Schlechteste, den eigenen Betrieb regelmäßig komplett auf den Prüfstand zu stellen.“ Man müsse herausfinden, ob man selbst und das eigene Angebot noch am Puls der Zeit seien. „Denn Stillstand ist heutzutage Rückstand.“