Kreis. Der 6. Onlinestammtisch des AfD-Kreisverbands Rhein-Neckar thematisierte die Corona-Krise. Neben den drei AfD-Kandidaten zur Landtagswahl, Karlheinz Kolb (Wahlkreis Schwetzingen), Achim Köhler (Wahlkreis Wiesloch) und Dieter Amann (Wahlkreis Sinsheim), hatte sich Bundestagsmitglied Marc Bernhard zugeschaltet, um aus erster Hand von den Diskussionen und Entscheidungen in Sachen Corona im Bundestag zu berichten, heißt es in einer Pressemitteilung der AfD.

Bernhard kritisierte scharf, dass ausgerechnet in der größten Krise seit Jahren das Parlament de facto entmachtet sei. Die Entscheidung über einschneidende Maßnahmen – bis hin zur Einschränkungen der Grundrechte – lägen ausschließlich bei den Regierungen. Für Bernhard ein Tiefpunkt der Demokratie.

Die AfD habe, so Bernhard, bereits im Februar 2020 einen Sechs-Punkte-Plan zur Bewältigung der Krise vorgelegt, der bis heute Gültigkeit habe. Kernpunkte des Plans wären die Kappung von Flugverbindungen zu Hotspots, Schutz der Grenzen und Schutz von Risikogruppen gewesen. Hätten die Regierungen sich diesen Plan zu Eigen gemacht, so hätte die Corona-Krise niemals die aktuellen Ausmaße angenommen. Ein Lockdown wäre nicht nötig gewesen. Die Entwicklungen in Ländern wie Taiwan bestätigten diese Ansicht. Inzwischen habe selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO festgestellt, dass ein Lockdown mehr schade als nütze. Bernhard schloss mit der Forderung, dem Parlament endlich alle Kompetenzen in der Corona-Politik zurückzugeben.

Karlheinz Kolb aus Ketsch berichtete von seinen Erfahrungen an den vielen Infoständen der letzten Tage: Die Leute hätte, so Kolb, „die Nase voll“ vom Lockdown. Die Stimmung sei spürbar gekippt. Viele Betroffene fragten sich, wie es nach dem Lockdown weitergehen solle. Was, wenn die Stützungsmaßnahmen ausliefen? Diesen Eindruck konnten die anderen Kandidaten bestätigen. Achim Köhler berichtete von großen Sorgen aus dem Bereich des Mittelstands. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verschleiere, so Köhler, die tatsächliche Lage mancher Firmen. Nach dem Ende der Aussetzung sei eine Vielzahl von Insolvenzen zu erwarten.

Karlheinz Kolb ergänzte seine Erfahrungen aus Gesprächen mit Selbstständigen. Hier sei die Lage inzwischen so düster, dass viele Betroffene fürchten, in Hartz IV zu landen. Marc Bernhard wies auf die Folgen für Familien und Kinder hin. Schüler seien schon Monate nicht mehr zur Schule gegangen und hätten daher auch schon seit vielen Wochen keinen normalen Tagesablauf mehr. Dieter Amann gab zu bedenken, dass viele der verantwortlichen Politiker wie Angela Merkel, Jens Spahn oder Peter Altmeier weder Kinder noch Enkel hätten. Ihnen fehle daher die Empathie für Familien. Diese seien auch nicht ihre Wählerklientel.

Zum Thema Impfungen war sich die Runde einig, dass es keinen Impfzwang geben solle, das liege in der Entscheidung eines jeden selbst Doch gebe es auch noch gar nicht genug Impfstoff. Deutschland habe sich bei dessen Beschaffung zum Gespött der Welt gemacht, so Amann. Selbst in Marokko gebe es auf telefonischem Weg binnen Minuten einen Termin.

CDU-Affäre wird diskutiert

Abschließend wurde der aktuelle Skandal in der CDU/CSU im Zusammenhang mit Provisionen bei der Beschaffung von Schutzmasken thematisiert. Karlheinz Kolb zeigte sich erschüttert über den anfänglichen Umgang der in die Schusslinie geratenen CDU-Politiker. Diese hätten versucht, die skandalösen Vorgänge als „ganz normal“ darzustellen. Dabei sei gerade Nikolas Löbel zuvor in Mannheim wegen dubioser Geschäfte in die Schlagzeilen geraten. „Solche Leute haben in der Politik nichts zu suchen“, stellte Kolb fest. Die Kandidaten und Marc Bernhard waren sich einig, dass es sich bei den Vorkommnissen lediglich um die Spitze eines Eisbergs handele. Der Rücktritt und Austritt der Beschuldigten sei lediglich den bevorstehenden Landtagswahlen geschuldet. Das Beispiel Philipp Amthor habe gezeigt, dass vergleichbares Fehlverhalten in der CDU in normalen Zeiten lediglich zu einem zeitlich begrenzten Rückzug aus der Politik führe – mit baldigen Comeback. Amthor führe die Landesliste von Mecklenburg-Vorpommern zur Bundestagswahl an, so die AfDler. Die Frage nach einem Untersuchungsausschuss in Sachen Löbel/Nüßlein musste Bernhard abschlägig beantworten. Hierzu fehlten im Bundestag die Mehrheiten und bei der CDU die Bereitschaft zur Aufklärung.