Stolz wie Osga uff da Bühn

Was mussd ich in der Presse höre un lese, des Angstmann’s ihrn Morten wer schdolz wie Osga gewese, als er im Monnemer Rosegade uff da Bühn schdehd. Des schdimmd nämlich schunn desdawesche, weil der Geehrde Morten bei uns im Haus jedie Woch bei de Großeldern vorbei gugge dud. Do hawe mir, also moi Fraa un a isch, den junge Monn uffwachse sehe.

Gfrehd(gefreut) hod mich a, dass die ehemalisch Nochbarin, die Tanja Hamleh, (die Sängerbund- Seniore känne die glasse Sängerin von unserm Senioreausflug noch, wo se Annweiler in der Friedenskapelle fa uns ä Konzerd gewe hod, in Monnem uff der Bühn schdand un mid ihrer Sangekunschd den Award verhübschd. A un daß der junge Tobias Kreichgauer (vun de SchwetSingers) mit dem Robin Pitsch als Räpräsendonde (Vorstandsmitglieder) vum TV1864 mit dabei ware.

Geehrd wurd a die Milhambo, des is die hibschi Fraa, die so weid hupse konn. Sie wurde a mid dem Sport Award wie der Morten geehrd. Noch mehr heds mich awer gfreed, wonn ma den Sohn fun moine Freund in Ofdasche (Oftersheim), denn Webers Ralf, dem ehemalische Dräner (Trainer) vun der Milhambo, a in Award in die Hond gedrigd hed. Eigendlich hab ich als Osga, mid dere Sach jo ga nix zu du.

Awer isch free misch mid denne junge, ongaschierde Schwetzinger un Ofdascha Laid, wie ihr doch sicher a, oder net?

