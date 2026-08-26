Streit am Spielautomaten: Mann in Heidelberg verletzt

Heidelberg. Ein 37-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Streit in einer Bar in der Kurfürsten-Anlage leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging es gegen 4 Uhr zunächst um die Nutzung eines Glücksspielautomaten. Mehrere Beteiligte wollten die Auseinandersetzung anschließend auf der Toilette klären.
Dort soll ein bislang unbekannter Mann dem 37-Jährigen unvermittelt einen heftigen Kopfstoß versetzt haben. Der Tatverdächtige floh anschließend Richtung Bismarckplatz. Er soll 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,67 Meter groß und muskulös sein. Er trug einen Camouflage-Fischerhut, eine Gucci-Jacke und eine Brille.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/1857-0 entgegen.
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