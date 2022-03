Streit um Uhrzeit für Dreyers Aussage im Flut-Untersuchungsausschuss

Mainz. Die geplante Vernehmung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags sorgt schon rund einen Monat vor ihrem Beginn für Kontroversen in Mainz. Nach der nicht-öffentlichen Beratungssitzung des Gremiums am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass der Zeitplan eine Befragung der Ministerpräsidentin am 8. April erst um 22 Uhr vorsieht.

Dies stieß vor allem auf die Kritik der größten Oppositionspartei, der CDU. Sie hatte als einzige der sechs Fraktionen dem Zeitplan nicht zugestimmt, sondern sich enthalten. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) - während der Sturzflut Mitte Juli 2021 Umweltministerin in Rheinland-Pfalz - ist an diesem Freitag (11. März) zwar auch erst am Abend, aber immerhin bereits um 19.30 Uhr an der Reihe.

"13,5 Stunden nach Sitzungsbeginn will die Ampel am 8. April Ministerpräsidentin Dreyer befragen lassen - am späten Freitagabend, im Schatten des nahenden Wochenendes und unmittelbar vor den Osterferien", kritisierte CDU-Obmann Dirk Herber am Dienstag in Mainz. Seine Schlussfolgerung: Zweifel an der "Ernsthaftigkeit des Ampel-Aufklärungswillens" der Katastrophe mit 135 Toten. Er vermute, "dass SPD, FDP und Grüne ihr verantwortliches Spitzenpersonal mit allen Mitteln schützen wollen". Herber hält den Termin darüber hinaus für zu früh und geht davon aus, dass die Regierungschefin und ihr Innenminister erneut vor den Ausschuss geladen werden müssen.

"Die Vernehmung zu später Stunde muss nicht zwingend ein Nachteil sein", sagt dagegen der Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid. Aus prozesstaktischen Gründen sei für ihn klar, dass die Vernehmung der beiden Hauptzeugen nicht auseinander gerissen werden dürfe. Nachdem in den Medien Einzelheiten aus Chats von Dreyer und Lewentz in der Flutnacht bekannt geworden waren, liege eine "zeitnahe Befassung mit der Thematik" im öffentlichen Interesse, sagt der Oppositionspolitiker.

Der nächste mögliche Termin wäre drei Wochen später (am 29. April) gewesen, berichtete der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD). Dreyer werde nach einem einstimmigen Beschluss des Gremiums auch nur zu einer Beweisfrage aussagen. Am 8. April werde es unter anderem um die Frage gehen, wie und wann Dreyer informiert war. Seine Anregung, auf die vorgeschaltete nicht-öffentliche Beratungssitzung zu verzichten und bereits um 8 Uhr mit den Befragungen zu beginnen, und somit den Zeitplan zu straffen, sei von keiner Fraktion aufgegriffen worden, sagte Haller.

Nach den Worten von SPD-Obmann Nico Steinbach zeichnet sich jetzt ohnehin eine Änderung des Zeitplans der Sitzung in rund einem Monat ab. Öffentlich ist dieser in der Regel auch immer erst eine Woche vor der nächsten Sitzung des Untersuchungsausschusses. Die für den 8. April geplante Aussage eines Sachverständigen müsse verschoben werden, sagte Steinbach. "Es wäre begrüßenswert, wenn die hypothetischen Zeitplandiskussionen jetzt ein Ende finden und die Energie dafür in konkrete Sitzungsvorbereitungen fließt - und damit in die eigentliche Aufgabe des Untersuchungsausschusses."