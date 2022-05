Streitigkeiten unter Teenagern an Bahnhofsanlage - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Zwischen einer Gruppe von sechs Teenagern ist es am Montag zu Streitigkeiten an der Bahnhofsanlage gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll eine 15-Jährige zwischen 12.30 und 13 Uhr eine 17-Jährige geschlagen, getreten und zu Boden geworfen, sowie beleidigt haben. Zwei weitere 15-Jährige sollen die Geschädigte ebenfalls beleidigt und eine der beiden diese darüber hinaus bedroht haben. Als die 16-jährige Freundin des geschädigten Mädchens schlichtend in das Geschehen eingreifen wollte, soll sie von einem 15-Jährigen unter Androhung des Einsatzes von Pfefferspray bedroht worden sein.

Es wird seitens des Polizeirevier Schwetzingens wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz, sowie Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Aufgrund der Mittagszeit geht die Polizei davon aus, dass das Geschehen von weiteren Personen beobachtet worden sein könnte. Daher werden Zeugen der Tat gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/2880 zu melden.