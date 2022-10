Stromkabel geklaut

In der Nacht von Montag auf Dienstag, im Zeitraum zwischen 18 und 7 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte Stromkabel in größerem Umfang von einem nicht verschlossenen Baustellengelände in der Grenzhöfer Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden dabei insgesamt hunderte von Metern der auf der Baustelle lagernden Kabel verbotenerweise abtransportiert. Der Diebstahlschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, welche Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 06202/28 80 bei der Polizei zu melden. pol