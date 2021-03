Schwetzingen/Region. Mit dem Projekt „Stromspar-Check Aktiv“ unterstützt der Caritasverband für den Rhein-NeckarKreis Haushalte mit geringem Einkommen im Rhein-Neckar-Kreis dabei, Energie- und Wasserkosten einzusparen. Die dafür notwendigen Hausbesuche können aufgrund der aktuellen Lage nur in einem sehr eingeschränkten Umfang stattfinden. Seit kurzem wird daher der Stromspar-Check virtuell durchgeführt. Und das funktioniert so: Interessierte Haushalte melden sich beim Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis für einen Stromspar-Check an. Die Stromsparhelfer machen dann zunächst telefonisch eine kurze Abfrage beim jeweiligen Haushalt und vereinbaren einen Termin für den Online-Check. Der Online-Check findet als Videokonferenz statt, bei der die teilnehmenden Personen selbst mit ihrem Smartphone oder Notebook von Raum zu Raum gehen und damit den Stromsparhelfenden über die Kamera den Hausbesuch virtuell ermöglichen. Die kostenlosen Soforthilfen, die jeder Haushalt im Anschluss an den Check erhält, werden vorbeigebracht und an der Tür abgegeben oder können am Caritasverbandsstandort Wiesloch abgeholt werden. Interessierte wenden sich an den Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis, Stromspar-Check, Schloßstraße 1 (Am Adenauerplatz) in 69168 Wiesloch, Telefon: 06222/8718, E-Mail: stromsparcheck@caritas-rhein-neckar.de und www.caritas-rhein-neckar.de.

