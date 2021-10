Strukturen und Gremien aufbauen

Das Zukunftsprojekt Kirchenentwicklung 2030 nimmt in den nächsten Monaten in der Fläche der Erzdiözese Freiburg greifbare Formen an. Der Prozess startet ab diesem Herbst mit der Bildung von Strukturen und Gremien vor Ort in jeder der künftig 36 Pfarreien. Auch im Raum der künftigen Pfarrei im Westen des Dekanates mit den Seelsorgeeinheiten Brühl-Ketsch, Hockenheim und Schwetzingen geht die Kirchenentwicklung damit in die Startlöcher.

Die lokalen Projektkoordinatoren Pastoralreferent Benno Müller und Pfarrer Uwe Lüttinger besuchen derzeit die Pfarrgemeinderäte und informieren über das Anliegen, die Schritte der Projektentwicklung und Bildung erster Arbeitsgruppen. Auch der Dekanatsrat wird sich in seiner Herbstsitzung mit der Bildung des Projektträgers befassen, der dann hier aus den Seelsorgeeinheiten, karitativen Einrichtungen und Bildungseinrichtungen den Auftrag für die Entwicklung des Projektes gibt.

Zuvor hat Erzbischof Stephan Burger in einer Videobotschaft alle Menschen, denen Kirche am Herzen liegt, zum Engagement im Projekt aufgerufen. „Ich darf Sie herzlich einladen: Beteiligen Sie sich am Kirchenentwicklungsprozess. Bringen Sie sich mit Ideen ein“, so Burger: „Es ist die Frage, wie wir gemeinsam nun in die Zukunft gehen können. Wie kann das gemeindliche Leben vor Ort gestaltet werden? Wie können wir das Evangelium gemeinsam leben, um so Zeugnis von der frohen Botschaft Jesu zu geben? Dazu brauche ich Ihr Mittun.“

In den Räumen der künftigen Pfarreien bündeln nun Haupt- und Ehrenamtliche aus unterschiedlichen Bereichen ihre Kräfte und Ideen. Grundlage ist ein Rahmenkonzept, das die Diözesane Projektleitung bei einer Klausurtagung verabschiedet hatte. Darin ist der allgemeine Bauplan für Strukturen und Abläufe festgelegt.

Zunächst vernetzen sich Akteure und bilden lokale Träger, die jeweils die lokalen Projektleitungen beauftragen. Die örtlichen Projektleitungen sind für die Inhalte der Kirchenentwicklung vor Ort verantwortlich. Um die Organisation kümmern sich die durch die Erzdiözese beauftragten Lokalen Projektkoordinatoren. Bei diesen handelt es sich jeweils um einen Priester und einen pastoral Mitarbeitenden. Sie sind Ansprechpartner für alle, die sich engagieren wollen. zg