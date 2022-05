Kennen Sie das: Damit Sie etwas nicht vergessen, schreiben Sie es sich auf? Sicher ist sicher. Ich mache das auch so und zwar nicht erst, seit ich 29 plus bin. Erst einmal bringt es mein Job mit sich, dass ich mir Notizen mache, wenn mir zum Beispiel jemand etwas erzählt, bei Interviews oder wenn ich irgendwo bin und mir Dinge auffallen, die ich später noch einmal reflektieren möchte. Dann wären da natürlich die Einkaufszettel: Nur gut geplant in den Supermarkt zu gehen, spart letztlich ja auch Geld. Man kauft nicht wahllos, sondern gezielt. Mittlerweile ist es so, dass ich mir aufschreibe, was ich erledigen muss, damit ich im abwechslungsreichen Alltag nichts verdränge.

Und ja: Ich nutze für vieles tatsächlich noch das gute alte Papier, gibt es doch im Handel immer so schöne Notizblöcke und -bücher. Die klassischen Post-it, also die kleinen farbigen Haftnotizzettelchen (pink und gelb bevorzugt) pappen bei mir auch überall. Blöd nur, dass sie nach einiger Zeit – oder jetzt bei warmen Temperaturen – runterfallen. Wenn erst einmal ein solcher Zettel aus dem Blick ist, dann ist auch das darauf Geschriebene nicht mehr präsent. Zumindest geht es mir so. Jetzt habe ich sogar schon angefangen, mir einen „Hauptzettel“ anzulegen, auf dem ich aufschreibe, was ich nicht vergessen sollte, das ich wiederum zuvor irgendwo auf „Unterzetteln“ notiert hatte.

Ja, ja, meine Mutti würde jetzt kommentieren: Na, wirst alt, was?! Nee, ich nenne das „strukturiertes Verdrängen“.

