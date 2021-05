Sturm berichtet zum Koalitionsvertrag

Der neugewählte CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm aus dem hiesigen Wahlkreis lädt mit Blick auf den grün-schwarzen Koalitionsvertrag inBaden-Württemberg alle interessierten Bürger zu einer Videokonferenz ein.

AdUnit urban-intext1

Diese findet an diesem Donnerstag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr statt. Die Zugangsdaten zu dieser Onlineveranstaltung können via E-Mail an Andreas.Sturm@cdu.landtag-bw.de angefordert werden.

Der CDU-Politiker, der an den Koalitionsverhandlungen mitwirkte und Mitglied der Verhandlungsgruppe „Kultus“ war, wird den Koalitionsvertrag vorstellen und gerne als Diskussionspartner zur Verfügung stehen, heißt es in einer Pressemitteilung. zg