Sturm nimmt Aufgabe mit

Die Corona-Krise hat die Kultur- und Veranstaltungsbranche massiv getroffen. Auch beim Theater am Puls in Schwetzingen stehen seit Monaten die Räder still – zumindest vor den Kulissen. Doch jetzt ist ein Lichtblick in Sicht: Intendant Joerg Steve Mohr kündigte an, dass es am Sonntag, 13. Juni, wieder mit Vorstellungen losgeht (wir berichteten).

Der CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwetzingen, Andreas Sturm, traf sich Mohr sowie dem Vorsitzenden des Freundeskreises, Walter Imhof, und informierte sich über die aktuelle Lage des Theaters, Perspektiven und weitere Unterstützungsmöglichkeiten´, heißt es in einer Pressemitteilung vom Büro Sturm.

„Wir befinden uns seit März 2020 praktisch durchgehend im Lockdown. Das hat enorme wirtschaftliche Folgen für das Theater. Vor der Krise konnten wir bei 90 Sitzplätzen und einer durchschnittlichen Auslastung von 90 Prozent einen beachtlichen Anteil unseres Etats selbst erwirtschaften. Diese Einnahmen fallen nun vollständig weg“, verdeutlichte Mohr. Zwar gebe es Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes, doch bei der Umsetzung selbiger gebe es oft Lücken. So konnte das Theater einige Förderanträge nicht stellen, da man beispielsweise institutionell durch die Stadt und das Land gefördert werde. Zudem seien die Überbrückungshilfen des Bundes sehr spät ausgezahlt worden. Der CDU-Landtagsabgeordnete sah hier ebenfalls Optimierungsbedarf: „Wir müssen derartige Lücken in den Unterstützungsmaßnahmen schließen, sämtliche Maßnahmen stetig evaluieren und gegebenenfalls Anpassungen bei den Hilfsmaßnahmen vornehmen“, erklärte Sturm.

In diesem Zusammenhang hob Mohr die Unterstützung durch die Stadt Schwetzingen hervor. „Mit der Stadt Schwetzingen haben wir einen verlässlichen Partner an unserer Seite. Ohne die finanzielle Unterstützung der Stadt auch vor der Corona-Krise wäre der Theaterbetrieb nicht zu realisieren“, so der Intendant. Die Stadt stelle zudem die Räumlichkeiten zur Verfügung. „In der jetzigen Krise hat die Stadt das Theater nochmals nach Kräften unterstützt. So konnten im vergangenen Jahr innerhalb des Kultursommers einige Aufführungen unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen im Schlossgarten stattfinden. Ohne die Stadt wäre das nicht möglich gewesen“, erklärte Mohr. Sturm schloss sich dem Dank an die Stadtspitze um Oberbürgermeister Dr. Rene Pöltl und dem Gemeinderat in Schwetzingen an.

Landeszuschuss erhöhen

Der Vorsitzende des Freundeskreises Theater am Puls, Walter Imhof, berichtete über die vielfältige Unterstützung des Theaters durch Einzelpersonen und Unternehmen aus der Region gerade auch in der Krise. Das Schauspielhaus werde zudem durch viele Ehrenamtliche beispielsweise im Bereich Technik und Bühnenbilder unterstützt. Intendant Mohr sprach außerdem die finanzielle Förderung des Landes Baden-Württemberg an und wies hier auf das Ziel einer Zwei-zu-Eins-Förderung zwischen Stadt und Land für das Theater hin. Mit den aktuellen Zuschüssen bleibe das Land deutlich hinter diesem Ziel zurück (wir berichteten mehrfach). Der CDU-Landtagsabgeordnete sagte zu, dies in Stuttgart zu thematisieren. „Die Finanzlage im Land ist aktuell angespannt und ich kann daher keine Versprechen abgeben. Aber ich werde das Thema in Stuttgart ansprechen und mich für eine Erhöhung des Landeszuschusses einsetzen“, so Sturm.

Bei dem Gespräch wurde außerdem die Belastung für die Schauspieler und Mitarbeiter durch die aktuelle Situation thematisiert. Die Proben liefen zwar teilweise weiter, aber die Aufführungen vor Publikum würden fehlen. „Wir können seit einem Jahr unserem Beruf nicht nachgehen. Uns allen fehlt die Bühne, fehlt das Publikum“, so Mohr. Er ist daher froh, jetzt wieder öffnen und ein Programm inklusive sechs Premieren anbieten zu können.

Neben den Öffnungsperspektiven im Bereich Kultur und Veranstaltungen mit klugen Hygiene- und Testkonzepten sprach sich Sturm dafür aus, den Sommer zu nutzen und zu evaluieren, unter welchen Bedingungen und mit welchen Hygiene- und Testkonzepten Veranstaltungen künftig durchgeführt werden können. „Das haben wir im letzten Sommer versäumt und diesen Fehler dürfen wir jetzt nicht wiederholen“, erklärte Sturm.

Zum Abschluss dankte der CDU-Parlamentarier Joerg Mohr und Walter Imhof für das offene Gespräch und für das Engagement rund ums Theater. „Das Theater am Puls strahlt weit über Schwetzingen hinaus in die Region. Hier wird mit viel Herzblut und Engagement ein Kulturangebot für die Menschen in der Region geschaffen. Das Theater hat jede Unterstützung verdient“, erklärte Sturm und sicherte zu, weiter im Dialog zu bleiben. zg