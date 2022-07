Sturm und Gutting sind ansprechbar

Die beiden CDU-Abgeordneten Andreas Sturm (Landtag/Wahlkreis Schwetzingen) und Olav Gutting (Bundestag/Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen) werden am Samstag, 23. Juli, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr auf den „Kleinen Planken“ (Ecke Mannheimer Straße/Dreikönigstraße) mit Sturms Infotheke, auf welcher der Name „AnsprechBAR“ schon von Weitem zu lesen ist und an der es auch erfrischende Getränke gibt, präsent sein.

„Ob Bundes- oder Landespolitik, ob Energiepreise oder Bildungspolitik – wir laden alle Bürgerinnen und Bürger zu einem persönlichen Gedankenaustausch ein“, so die beiden CDU-Parlamentarier. Bei Fragen zu kommunalpolitischen Themen stehen ferner Mitglieder der CDU Schwetzingen zur Verfügung.

Sturm, der mit der „AnsprechBAR“ gerade in allen Städten und Gemeinden seines Wahlkreises präsent ist, wird ferner Interessierte über die aktuelle Aktion „Verwenden statt verschwenden“ der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion informieren, welche sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln richtet. zg