"Sturmfrei" statt Schule? Eltern können wegen Unwetter entscheiden

Stuttgart/Region. Vor dem erwarteten Unwetter mit Orkanböen in Teilen Baden-Württembergs können Eltern in betroffenen Regionen am Donnerstag selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. «Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen», teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit Blick auf die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Die Schule müsse dann aber informiert werden. Betroffen sein könnten nach Angaben der Meteorologen unter anderem die Kreise und Regionen südlich von Baden-Baden und Calw bis hinunter zur Schweizer Grenze.

Stand Mittwoch, 16 Uhr, handelt es sich dabei um folgende Landkreise:

Stadtkreis Baden-Baden

Landkreis Rastatt

Landkreis Calw

Ortenaukreis

Landkreis Freudenstadt

Landkreis Rottweil

Landkreis Emmendingen

Schwarzwald-Baar-Kreis

Landkreis Lörrach

Landkreis Waldshut

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadtkreis Freiburg

Laut Wetterdienst sorgen in der Nacht zum Donnerstag zwei Orkantiefs in schneller Folge für Unruhe in vielen Teilen Deutschlands. An der Nordsee besteht die Gefahr einer Sturmflut. Schon am Mittwochabend soll der Wind den Vorhersagen zufolge mächtig aufdrehen, teils könnte er Orkanstärke erreichen. Auch in Baden-Württemberg werden Sturmböen erwartet, allerdings sollen diese im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands weniger stark ausfallen. «Es fängt im Nordwesten an und zieht dann Richtung Südosten bis etwa zur Mitte Deutschlands», erklärte DWD-Meteorologe Adrian Lyser.

