Sturmtief "Roxana" hinterlässt zahlreiche Schäden in der Region

Rhein-Neckar. Sturmtief "Roxana" hatte Baden-Württemberg am Sonntag und in der Nacht zu Montag fest im Griff - die Unwetterfront mit orkanartigen Böen und Starkregen hat auch in der Region zahlreiche Schäden hinterlassen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim kam es im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 2 Uhr dabei zu 47 Polizeieinsätzen. Auch die Feuerwehren in Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis hatten zahlreiche Einsätze zu bewältigen. Nach Angaben der Polizei stürzten etliche Bäume um, Äste und Dachziegel wurden heruntergerissen und durch die Wassermassen wurden Kanaldeckel herausgehoben. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Ab 2 Uhr morgens beruhigte sich die Wetterlage und es kam zu keinen weiteren Vorkommnissen.

Umgestürzte Bäume verursachen Stromausfall

In den Mannheimer Stadtteilen Wallstadt und Sandhofen wurden ebenso wie in Schwetzingen mehrere Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume beschädigt. In Ladenburg fielen Bäume auf ein Auto sowie ein Wohnhaus. Dabei wurden auch Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen, sodass es zu einem kurzzeitigen Stromausfall während der Aufräumarbeiten kam. Auch im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen sorgten umgestürzte Bäume für einen mehrere Stunden andauernden Stromausfall. In Heidelberg-Bergheim wurden die Schaufenster eines Ladengeschäfts beschädigt.

Aufgrund des Starkregens wurden in Schwetzingen in der Karlsruher Straße sowie im Odenwaldring mehrere Gullydeckel aus dem Boden gehoben und die Fahrbahn teilweise überflutet. Bis zur Störungsbeseitigung mussten vorübergehende Verkehrssperrungen eingerichtet werden.

Auf der A 5 bei Weinheim verunfallte ein Verkehrsteilnehmer aufgrund Aquaplanings, das sich wegen des starken Regens gebildet hatte. Gegen 22.30 Uhr kam außerdem ein 33-jähriger Autofahrer auf dem Grenzhöfer Weg von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen, da er sich aufgrund eines Blitzeinschlags erschrocken hatte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Umgestürzter Baum verursacht zwei Verkehrsunfälle auf der B 9

Auf der Bundesstraße 9 ist es am Sonntagnachmittag wegen eines umgestürzten Baumes in Höhe der Ausfahrt Germersheim-Mitte, zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Dabei wurde laut Polizeibericht eine Person leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16 500 Euro.

Auch die Polizei in Bad Dürkheim hatte mehrere Einsätze aufgrund des Sturms zu verzeichnen: So stürzte etwa ein Baum auf das Auto einer 63-Jährigen, die auf auf der K 16 in Richtung Wachenheim unterwegs war. Fahrerin und Beifahrerin wurden nicht verletzt. Der Sachschaden betrug 1500 Euro. Der Baum musste durch die Feuerwehr beseitigt werden.

In Hettenleidelheim wurde um 17 Uhr ein Altkleidercontainer auf die Schamottestraße geweht - um den kümmerte sich die Feuerwehr. Bäume stürzten um 15.30 Uhr in Altleiningen auf die Talstraße und um 17.45 Uhr in Wattenheim auf den Mühlweg. Auch hier musste die zuständige Feuerwehr ausrücken.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Montag erneut eine Warnung vor Windböen ausgegeben. Der Warnhinweis für die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie den Rhein-Neckar-Kreis, den Rhein-Pfalz-Kreis und den Kreis Bergstraße gilt voraussichtlich bis zum Abend.