„Süßer“ ist zutraulich

Bereits seit März/April dieses Jahres kommt ein schwarzer unkastrierter, nicht gechippter Kater in die Skellstraße zu Besuch. Anfangs eher unsichtbar, mittlerweile jedoch sehr präsent machte er sich über das für die Igel bereit gestellte Futter her, schreibt der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzwischen ist „Süßer“ recht zutraulich geworden und man fragt sich, wo er eventuell herkommt und vermisst wird. Der Kater hat sehr dünnes, teilweise fehlendes Fell an den Beinen und diversen Schrammen im Gesicht und am Körper. Er hat auch zugenommen und ist nicht mehr so unterernährt wie am Anfang. Wer kennt das Tier oder wo wird es vermisst? Infos nimmt der Tierschutzverein unter der Nummer 06202/2 94 83 oder 0173/45 40 254 entgegen. tsv