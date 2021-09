Der SV 98 ist in der Landesliga mit diesem Team am Start: Onur Yildirim (hinten v. l.), Florian Djahini, Niklas Wenz, Alexander Dirks, Linus Held, Fabian Wild, Harun Solak; Trainer Matthias Mrosek (Mitte v. l.) , Lorenz Held (Co-Trainer), Burak Cavdaro, Cedric Tomann, Simon, Arlind Berisha, Ashot, Tobias Machourek, Shintaro Tomizawa, Ralf Fetzer (Teamleiter), Jonas Kurz (Torwarttrainer), Lea Mehrer (Physiotherapeutin) sowie Akay Meisel (vorne v. l.), Jaques Zimmermann, Kevin Roderig, Maurice Schweickert, Burak Polat, Fabian Will, Dominik Mrosek, Giuseppe Iacono, Cedric Massoth Auf dem Bild fehlen Berkant Sahin, Yalmaz Ayhan Syuleyman, Milan Golubovic, Nicolai Neugebauer, Deniz Ebert

© Fischer