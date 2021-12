SV 98-Präsident Zimmermann: "Man kann nicht alles auf Corona schieben"

Schwetzingen. Die 123. Generalversammlung des Sportvereins 1898 Schwetzingen (SV 98), die unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen im großen Nebensaal der Gaststätte „Blaues Loch“ stattfand, war gut besucht. Präsident Rainer Zimmermann meinte gleich zu Beginn: „Ich fühle mich gesundheitlich wieder fit, um dem Verein weiter zu dienen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Jahresberichten vergaß er nicht, jene Punkte anzusprechen, die nicht so gelaufen sind, wie er sich das versprochen hatte und in den Rücktritten von Trainer Matthias Mrosek und dem Sportlichen Leiter Willi Schöneck gipfelte. „Man kann nicht alles auf Corona schieben, aber speziell was die erste Mannschaft betrifft, haben die kurze Vorbereitungszeit und die dadurch nicht optimale Fitness der Spieler sicherlich dazu geführt, dass der Saisonstart nicht wie erhofft verlief. Aber das ist nun Schnee von gestern, das, was war, wollen wir hinter uns lassen, aus den Fehlern lernen und optimistisch in die Zukunft schauen“, erläutert Zimmermann. Mit den Personalien Thomas Münch als Sportlichem Leiter und Seydou Sy als neuem Trainer glaubt man, eine gute Besetzung gewonnen zu haben.

Der Vorstand Vorsitzender und Präsident: Rainer Zimmermann; zweiter Vorsitzender: Matthias Fillip; Finanzvorstand: Franz Schantl; Verwaltungsvorständin: Jutta Köhl; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Cosimo Robino; Sportvorstand Jugend: Bajram Bayrami; Kassenprüfer: Gerald Sams und Klaus Hammann; Fußballabteilung, Sportlicher Leiter: Thomas Münch; Abteilungsleiter: Matthias Mrosek; Stellvertreter: Uli Auer; Betreuer erste Mannschaft: Uli Auer; Jugendabteilung, Sportlicher Leiter und Jugendkoordinator: Bayram Bayrami; Jugendleiter: Erkan Aktay; Gymnastikabteilung; Abteilungsleiterin Stepptanz: Sonja Reith; Abteilungsleiterin Reha: Christel Spelger. lof

Auch im Jugendbereich habe sich unter dem neuen Jugendkoordinator Bayram Bayrami viel getan. So seien von den Bambini bis zur A-Jugend alle Jugendsparten besetzt. In den Jugend-Leistungsklassen A, B und C seien nur Trainer im Einsatz, die eine Lizenz besitzen.

Mehr zum Thema Fußball-Kreisliga Akbay verlässt den KSC Schwetzingen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Landesliga Lazarett ist zu voll Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisklasse 12:3 – SGO II gelingt denkwürdiger Sieg Mehr erfahren

Die C-Jugend spielt in der Verbandsliga – die dritthöchste Jugendklasse in Deutschland – und hat unter ihren neuen Übungsleitern Arber-Benny Zaberxha und Gexim-Jimi Berisha noch kein Heimspiel verloren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ehrungsabend wird verschoben

Ähnlich erfolgreich agiere die A-Jugend in der Landesliga unter dem neuen Trainer Dimos Tsakas. „Das sind alles recht erfreuliche Dinge, die wir in den letzten Wochen und Monaten mit großer Anstrengung unseres neuen Sportlichen Leiters und Jugendkoordinators, Bayram Bayrami auf die Beine gestellt haben“, erklärte der SV-98-Präsident sichtlich stolz.

Der vorliegende Bericht von Finanzvorstand Franz Schantl zeigte deutlich auf, dass der Verein auf gesunden Beinen steht.

Den wichtigen Programmpunkt Neuwahlen hob man sich bis zum Schluss auf. „Da ich meine bisherigen Vorstandskollegen alle bewegen konnte, für zwei weitere Jahre an meiner Seite zum Wohle des Vereins zu arbeiten, stelle ich mich wieder zur Wahl des höchsten Amtes im Verein“, ließ Zimmermann vor der Abstimmung wissen.

Bliebe noch nachzutragen, dass der Ehrungsabend für treue Mitglieder, der in den letzten Jahren mit der Generalversammlung gekoppelt war, aus Corona-Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3