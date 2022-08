SV Waldhof verpflichtet Stürmer Daniel Keita-Ruel – Verstärkung für die Offensive

Mannheim. Der SV Waldhof verstärkt sich in der Offensive. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, haben die Blau-Schwarzen den 32-jährigen Stürmer Daniel Keita-Ruel unter Vertrag genommen. Keita-Ruel bringt die Erfahrung aus 100 Zweitligaspielen mit nach Mannheim.

Für die SpVgg Greuther Fürth und den SV Sandhausen erzielte der Mittelstürmer dabei 32 Tore. Auch in der 3. Liga konnte der in Wuppertal geborene Stürmer in 43 Partien auf sich aufmerksam machen. Hier kam er auf 15 Treffer und weitere acht Torvorlagen.

„Mit Daniel Keita-Ruel konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der 3. Liga seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Er bringt weitere Physis in unsere Mannschaft und versucht im Strafraum zum Abschluss zu kommen. Jetzt müssen wir ihn so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit ihm eine weitere Alternative für unsere Offensive gewinnen konnten“, so Christian Neidhart, Cheftrainer des SV Waldhof.

Nach überstandenem Medizincheck konnte Daniel Keita-Ruel am heutigen Donnerstag seinen Vertrag beim SV Waldhof unterschreiben: „Ich brenne wirklich sehr für diese Aufgabe hier beim SV Waldhof. Das ist ein toller Traditionsverein mit überragenden Zuschauern. Es reizt mich wirklich sehr, hier zukünftig auf Torejagd zu gehen. Jetzt gilt es anzupacken und Punkte zu sammeln“, sagt der 32-Jährige.