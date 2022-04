SWR Festpiele: Christoph Werner zur Eröffnung im Rokokotheater

Schwetzingen. Hatten Sie auch schon mal das ungute Gefühl, vielleicht gar nicht Kind Ihrer Eltern zu sein oder Geschwister zu haben, die komplett aus der Art schlagen? Womöglich gab es ja im Krankenhaus nach der Geburt eine unglückliche Verwechslung der Babys? Autor Per Olov Enquist schildert in seinem Roman „Kapitän Nemos Bibliothek“ einen solchen Kindertausch, der in einem armen schwedischen Dorf aus den 1930er Jahren spielt. Mit Musik von Johannes Kalitzke und einem Libretto von Julia Hochstenbach ist daraus jetzt eine gleichnamige Oper entstanden, die am Freitag, 29. April, zur Eröffnung der Schwetzinger SWR Festspiele Premiere feiert. Wir haben im Vorfeld im „Theodors“ mit Regisseur Christoph Werner gesprochen, der Puppen, Sänger, Schauspieler und Musiker für die Aufführung im Rokokotheater in Szene setzt.

Der Haller Regisseur und Intendant Christoph Werner im Gespräch. © Gruler

Eigentlich sind Sie ja Intendant des Puppentheaters Halle. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit den Schwetzinger Festspielen?

Christoph Werner: Das Puppentheater Halle hat sich in den letzten Jahren einen guten Ruf erworben und mehrfach bei solchen Produktionen, in denen es um das Zusammenspiel von lebensgroßen Puppen und Schauspielern geht, mitgewirkt. Wer in dieser Richtung etwas plant, kommt heutzutage fast automatisch zu uns. So auch Heike Hoffmann, die sich eine Aufführung bei uns angeschaut hat und dann auch Komponist Johannes Kalitzke und Librettistin Julia Hochstenbach zu uns geschickt hat. Wir hatten alle schnell eine gute Arbeitsbasis gefunden und haben uns verstanden. Daraus entstand dann die Idee für die neue Oper „Kapitän Nemos Bibliothek“.

Wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen?

Werner: Am Anfang steht ein Konzept, nach dem wir unseren Puppenbauern Aufträge erteilen. In diesem Fall sollten die Kinder den Sängern sehr ähnlich sehen, denn die Puppen spielen quasi die Kindheit nach, beobachtet von den Erwachsenen. Zu dem Zeitpunkt lag uns noch keine Musik vor. Die kam erst stückweise bei uns an, vor etwa einem halben Jahr. Aus dem Klavierauszug konnten wir dann zumindest ersehen, wie lang die einzelnen Szenen sein werden und so sind dann die szenischen Teile der Aufführung nach und nach entstanden.

Mussten Sie dann noch große Anpassungen vornehmen, als die Gesamtkomposition vorlag?

Werner: Eigentlich nicht, die Szenen standen weitgehend fest, es gilt dann, vor Ort in Schwetzingen im Rokokotheater ein Bühnenbild und die richtige Position der Sänger und Puppen zu finden, um von den Zuschauern gut wahrgenommen zu werden. Da es eine Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen ist, müssen wir beim Bühnenbild darauf achten, dass in Schwetzingen eine sehr tiefe Bühne und in Bregenz eine sehr breite Bühne zur Verfügung steht. Interessant war jetzt nochmals, als das Orchester hinzugekommen ist, das hier in Schwetzingen ja im Graben Platz nimmt, bei unseren Proben in Halle, wo wir bis vergangene Woche noch gearbeitet haben, gab es keinen Orchestergraben. Das führt dann zu Anpassungen – auch in der leichten Mikrofon-Unterstützung der Sängerinnen und Sänger.

Auf diesem Bild kann man die schwarzen Schatten der Puppenspieler erkennen. © Elmar Witt

Sie proben jetzt seit einer Woche in Schwetzingen. Wie fit ist das Ensemble denn schon? Oft gibt es ja Änderungen bis zur letzten Minute?

Werner: Ich hab heute schon mit Johannes Kalitzke gescherzt und ihm gesagt, die Premiere sei auf Dienstag vorverlegt worden. Aber im Ernst: Alles klappt sehr gut, man merkt, dass in allen Bereichen Profis am Werk sind. Wir könnten tatsächlich schon starten und nutzen jetzt die Zeit noch zur Verfeinerung.

Die Verwechslung von Kindern klingt ja erst mal wie ein klassischer Stoff. Müssen wir trotzdem die Sorge haben, in einer modernen Oper zu sitzen, die wir nur teilweise verstehen?

Werner: Das Stück ist eher klassisch. Die Szenen sind gut verständlich und der Zuschauer wird sie gut verfolgen und verstehen können. Die Bühnenbilder sind per Videotechnik erstellt und wechseln, sodass sie uns darin unterstützen zu sehen, wo wir uns gerade in der Geschichte befinden. In der Unterwasserwelt der Nautilus von Kapitän Nemo oder im schwedischen Dorf. Wir zeigen eine moderne Oper mit nachvollziehbarer Handlung und verständlichem Text. Es gibt Szenen, die sicherlich auf den Betrachter verstörend wirken, wir bleiben aber immer hoffnungsfroh. Es ist kein lustiges Märchen, die Konfrontation mit der Vergangenheit, mit dem verarmten Dorf und seinen Bewohnern, die teils Säufer und Vergewaltiger sind, bewegt die Besucher mit Sicherheit. Aber es werden dadurch auch Möglichkeiten und Chancen aufgezeigt, die die Kinder nicht gehabt hätten, wenn sie nicht vertauscht worden wären. Ein sehr spannender Stoff also, den wir da umsetzen.

Wie entstehen Ihre Puppen und welche Rolle spielen sie in „Kapitän Nemos Bibliothek“?

Werner: Eine Zeit lang dachte man über mehr Puppen nach, am Ende sind es jetzt zwei „Vierfüßler“ geworden. Die beiden Puppen stellen die Kinder dar in Lebensgröße. Gespielt werden sie jeweils von zwei Puppenspielern aus unserem Theater in Halle. Sie sind mit auf den Bühne , einer bewegt den Ober-, der andere den Unterkörper – weil zwei Puppenspieler vier Beine haben, nennen wir diese Puppen „Vierfüßler“. Interessant an der jetzigen Aufführung ist, dass die Puppenspieler komplett schwarz gekleidet sind und so nach kurzer Zeit vom Publikum gar nicht mehr wahrgenommen werden. Bei Kindern ist das noch ausgeprägter, sie nehmen die Puppenspieler von Anfang an nicht wahr, für Erwachsene ist anfangs noch interessant, wie das mit den Bewegungen funktioniert. Bei uns in Halle sind die Puppenspieler oft auch Teil des Schauspiels und sie sprechen Texte für die Puppen. Hier sind die Puppen aber still und gesprochen und gesungen wird nur von den Schauspielern, die quasi in einen Raum kommen, um dort ihre eigene Kindheit zu sehen. Sie können ihre Geschichte nicht beeinflussen und verändern, aber sie lernen durch die Szenen, Dinge, die sie bewegen und beeinflusst haben, zu verstehen. Eine sehr spannende Sache.

Die Interaktion von Puppen (M.) und den Schauspielern ist sehr spannend. © Elmar Witt

Wie entsteht so eine Puppe und ist es schwer, sie zu spielen?

Werner: In diesem Fall ist es für unsere Puppenspieler eher nicht so aufwendig, da sie nicht zusätzlich Texte lernen und im richtige Moment sprechen müssen. Am Anfang des Stückes behelfen sie sich mit Rollen, da dann kurzzeitig zwei der vier Puppenspieler in eine Rolle schlüpfen. Der Kopf der Puppen wird als Gipsform hergestellt und dann gegossen. Mit Schaumstoff wird der Körper gefüllt, damit nichts zusammenfällt. Gelenke, Arme und Beine bestehen aus Kunststoffteilen wie Abwasserrohren, manchmal verwenden die Puppenbauer auch künstliche Hüft- oder Kniegelenke aus der Medizin. Wichtig ist, dass sich die Puppen menschenähnlich bewegen können, das schafft dann die Illusion, die wir erzeugen wollen – das macht die Puppen sehr agil und menschlich. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, bei der Aufführung dabei zu sein.