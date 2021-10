SWR Festspiele Schwetzingen: Arkadien zum „normalen“ 70. Jahr

Schwetzingen. „Sieben Jahrzehnte Schwetzinger Festspiele sind ein guter Anlass innezuhalten, das Erreichte zu würdigen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Gerade nach zwei Jahren Pandemie und den massiven Einschränkungen wird das hoffentlich ein ganz normales Festspieljahr“, sagt die Künstlerische Leiterin Heike Hoffmann am Montagabend bei der Hauptversammlung des Freundeskreises im Schlossrestaurant „Theodors“. Damit ist klar, was sie sich zum 70. Bestehen im Jahr 2022 wünscht. Eine Festspielsaison von Ende April bis Ende Mai, ganz so, wie es schon immer war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Motto lautet „Arkadien“ und beschreibt damit den utopischen Sehnsuchtsort, den Kurfürst Carl Theodor sich in Schwetzingen als Sommerresidenz ausgebaut hat. Ein Ort, wo sich Adel, Wissenschaftler und Künstler ohne das strenge Hofzeremoniell begegnen konnten, wo der Geist frei war und die Kreativität blühen konnte, so Hoffmann. Und so sind eben auch Werke der Mannheimer Schule, die damals die europäische Musik stark beeinflusste, im Programm 2022 in Schwetzingen zu hören. Und erstmalig gibt es hier einen Auftritt des „Neuen Mannheimer Orchesters“, das der kanadische Cembalist Anders Muskens 2016 in Den Haag gegründet hat, mit seinen historischen Instrumenten in Schwetzingen. Werke von Niccolò Jommelli, Gian Francesco de Majo, Christian Cannabich, Anton Schweitzer und Anton Fils kommen am 30. April zur Aufführung.

Die Vertauschung der Kinder

Eröffnet werden die Festspiele aber schon tags zuvor mit der Uraufführung der modernen Oper „Kapitän Nemos Bibliothek“ von Johannes Kalitzke (Musik) und Julia Hochstenbach (Libretto) in Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen. Grundlage ist ein Roman von Per Olov Enquist, bei dem es um die Vertauschun zweier Kinder geht, die nach zehn Jahren entdeckt und durch einen neuerlichen Tausch aufgehoben werden soll – das muss ja dramatisch enden.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Programmvorschau Werke der Mannheimer Schule zum 70. Jubiläum der Schwetzinger Festspiele Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Konzert Heidelberger Sinfoniker brillieren auf der Bühne des Schwetzinger Rokokotheaters Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Musiktheater (mit Fotostrecke) Schwetzinger Festspiele starten mit Opern-Puzzle Mehr erfahren

Apropos: Mit „Medea“ kommt ein Melodram von Georg Anton Benda ins Programm mit der fantastischen Marina Galic in der Hauptrolle. Und endlich geht es auch für die „L’Isola d’Alcina“ auf die Bühne, die schon zwei Jahre warten musste und nun in einer vollszenischen Aufführung mit dem Oldenburgischen Staatstheater nach Schwetzingen kommt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Überhaupt hat Heike Hoffmann ihr Versprechen, das sie den Künstlern gegeben hat, die wegen der Pandemie in den Jahren 2020 und 21 nicht ins gekürzte Herbstprogramm rutschen konnten, wahr gemacht. Viele sind nur 2022 geplant, einige auch erst 2023. Beipsielsweise das Beethoven-Projekt „Force & Freedom“ von Nico and the Navigators und dem Kuss-Quartett – von dem es sogar schon einen Film gibt. Es wird aber auch wieder die spätabendlichen Grenzgänge geben, bei denen in den „Dubhlinn Gardens“ irische Folkmusik auf Werke aus dem 18. Jahrhundert treffen, oder bei den „Jardins Migrateurs“ eine musikalisch-poetische Reise vom Mandingo-Königreich bis zum persischen Hof geplant ist – mit dem Ensemble Constantinople.

Mit den Residenzkünstlern Isabelle Faust und Alexander Melnikov und einem Liederabend mit Christoph und Julian Prégardien werden weitere Höhepunkte angekündigt und zum Abschluss wird Mozarts Freiheit thematisiert – Klaus Maria Brandauer liest aus Texten und Briefen von und an Mozart, das Grau Schumacher Piano Duo spielt seine Musik.

Ehrung für die Fleißigen

Durchaus schwierig ist die laufende Herbstspielzeit zu nennen. „Es ist zu spüren, dass es Festspielfreunde gibt, die noch nicht wieder in Konzerte gehen – wir befinden uns in einer Übergangszeit“, sagte der Vorsitzende des Freundeskreises, Landrat Stefan Dallinger. Er zeigte sich froh, dennoch so viele Mitglieder wiederzusehen und dankte, dass sie auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten und die Förderung der Kultur weiterhin im Blick belassen haben. Der Freundeskreis habe 2019 rund 14 0 000 und vergangenes Jahr 100 000 Euro zur Finanzierung der Festspiele beigetragen. 40 000 Euro kamen zusammen, weil Kulturfreunde das Geld für ausgefallene Konzerte an die notleidenden Künstler gespendet hatten. Und dieses Jahr liegen die Überweisungen auch schon wieder bei 70 000 Euro, so Dallinger. Neu beigetreten seien dem Verein die Firmen Epple Bau und AVR Umwelt. Künftig könnten junge Menschen bis 30 Jahre schon für 50 Euro Jahresbeitrag die Vorteile des Förderkreises genießen. Dann war es Zeit für große Blumensträuße und ein Dankeschön an Susanne Hauser und Silke Hartmann, die jahrelang die Geschäfte des Vereins führten. Ihre Aufgaben übernehmen nun Sabrina Cass und Sarah Erles aus dem Schwetzinger Rathaus.