SWR Festspiele Schwetzingen: Verlosung zum Valentinstag

Wenn Amor seinen Bogen schwingt: Zum Valentinstag verlosen die Schwetzinger SWR Festspiele dreimal zwei Freikarten für die deutsche Erstaufführung der Masque „Cupid and Death“ am Samstag, 7. Mai, um 16 Uhr im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses.

Als die Götter Amor und Tod im selben Gasthaus übernachten, vertauscht der Kammerherr ihre Bögen und löst damit totales Chaos aus. Die Welt steht Kopf: Amor tötet mit seinen Pfeilen junge Liebende und der Tod entfacht die Liebe in Alten neu. Erst als der Gott Merkur eingreift, wird die irdische Ordnung wiederherstellt und die Natur zurück ins Paradies geführt.

Mit „Cupid and Death“ kehrt das fast vergessene Genre der Masque – das Musik, Dichtung, Tanz, Kostüm, Bühneneffekte und Architektur vereint – zurück auf die Bühne. Auf Grundlage des Librettos von James Shirley und der Musik von Christopher Gibbons und Matthew Lockes erarbeitete das französische Ensemble Correspondances in Koproduktion mit dem Théâtre de Caen und dem Théâtre des Bouffes du Nord diese herrlich farbenfrohe Inszenierung. In Schwetzingen erlebt sie am 6. und 7. Mai auf der Bühne des Rokokotheaters ihre deutsche Erstaufführung.

Wer dorthin „fer umme“ möchte, sollte beim Gewinnspiel der SWR Festspiele sein Glück versuchen und eine E-Mail mit dem Betreff „Valentinstag“ an schwetzinger-swr-festspiele@swr.de schreiben. Einsendeschluss ist Dienstag, 14. Februar. Die Gewinner werden von den Verantwortlichen der SWR Festspiele benachrichtigt.

