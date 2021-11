Hockenheim. Das Team der SWR-Landesschau war im Hockenheimer Aquadrom zu Gast. Der Bericht wird am Mittwoch, 17. November, ab 18.45 Uhr im SWR gezeigt, wie der Pressesprecher der Stadt, Christian Stalf, mitteilte. In dem Bericht gehe es um den Corona-Betrieb sowie die Warn- und Alarmstufe und was das für das Schwimmbad bedeutet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1