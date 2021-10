SWR1 Hitmach-Aufgabe macht am Schwetzinger Bahnhof Halt

Schwetzingen. Viele Radiohörer bekamen es am Mittwochmorgen mit: SWR1 machte in Schwetzingen Station. Unter dem Motto "SWR1 Hitmach-Aufgabe auf Tour" begeben sich die Reporter Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein aus dem SWR1-Team auf Spurensuche nach den größten Hits aller Zeiten in Baden-Württemberg. Und für Lege war eben jetzt Schwetzingen an der Reihe - mit dem legendären Beatles-Song "Let it be". Das hat den Hintergrund, dass die "Pilzköpfe" vor 50 Jahre - genau am 25. Juni 1966 - ein paar Minuten mit dem Zug im Schwetzinger Bahnhof standen und es fast niemand mitbekam.

So suchte der SWR vier Menschen mit den Namen John, Paul, George und Ringo, die mit Ingo Lege auf dem Bahnsteig "Let it be" singen würden. Gekommen ist nur einer, mit dem die Radioleute am wenigsten gerechnet hätten: Ringo. Genauer gesagt Ringo Quietzsch aus Ketsch. Der Mitarbeiter einer Einzelhandelskette hatte von der Aktion erfahren und war umgehend nach Schwetzingen gefahren. "Meine Eltern waren große Beatles-Fans", erzählte der 49-jährige gebürtige Sachse, wie es zu seiner Namensfindung kam.

Und so enstand am Mittwochmorgen spontan das Gesangsduo "Ringo und Ingo", das schließlich auf Gleis eins "Let it be" live im Radio sang - begleitet von Ingo Leges Gitarrenklängen und dem Lärm eines just in diesem Moment vorbeirauschenden Güterzugs.