SZ-Leser empört wegen schlecht organisierter Corona-Impfaktion in Schwetzingen

Schwetzingen. Mehrere hundert Impfdosen standen am Donnerstag bereit, um im Palais Hirsch am Schwetzinger Schlossplatz verimpft zu werden. Doch die Organisatoren waren offenbar von der übermäßigen Nachfrage überrascht – und überfordert. Mehrere Stunden mussten die Impfwilligen für ihre Spritze anstehen, so sie denn überhaupt noch eine bekamen. Teilweise bis zur VR-Bank standen die Menschen an, mehrere Hundert waren gekommen. Viele Leser der Schwetzinger Zeitung machen nun ihrem Ärger Luft – sei es als Leserbrief oder als Kommentar auf Facebook.

„Warum gehen die Menschen denn nicht zum Arzt, die sich jetzt noch impfen lassen müssen?“, fragt Angelina Schröder auf Facebook. Das „wäre einfacher, als ewig in einer Schlange zu stehen. War doch klar, dass nach der Sommerflaute die Nachfrage zur aktuellen Jahreszeit und den neuen Regeln wieder steigt“, fügt sie noch an.

„Das ist doch verrückt!“, meint auch Kristina Ulrich auf Facebook. „Einerseits hofft man auf viele Impfwillige und gibt an, dass genug Impfstoff vorhanden ist, und dann muss man doch Leute wegschicken?“, bringt sie auf den Punkt, was wohl viele denken.

Auch Termine beim Arzt rar

Chris „Dingsbums“ entgegnet ihr allerdings: „Man kann sich fast jeden Tag beim Arzt Impfen lassen. Wo ist das Problem?“, woraufhin ihn jedoch gleich drei weitere Nutzer darüber aufklären, dass wohl auch dort derzeit verfügbare Termine Mangelware sind.

Loli Lola nimmt die Organisatoren ebenfalls in Schutz: „Bei der letzten Impfaktion in Schwetzingen waren vielleicht gerade mal 40 Menschen da, die sich impfen haben lassen. Da kann man halt nicht richtig planen“, schreibt sie. Oliver Strotmann jedoch weiß, dass am Dienstag „ebenfalls 50 Leute 2 Stunden vor Ende heimgeschickt“ wurden. „Die Impfteams sind aktuell ziemlich überlastet.“

Für Facebook-Nutzer Leon Richter ist die Sache jedenfalls klar: „Mir tun die Impfteams einfach nur leid. Die müssen alles ausbaden, was sowohl von Politik, als auch von der Gesellschaft ,verpennt’ worden ist. Monate lang standen die Impfzentren halb leer und jetzt das Geschrei, dass nicht jeder sofort geimpft werden kann. Es sind immer die Anderen schuld.“