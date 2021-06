Tabuthema Inkontinenz

Beckenboden- und Blasenschwäche ist für viele Betroffene ein Tabuthema, das sie noch nicht einmal mit ihrem Frauenarzt besprechen wollen. So bleiben die Ursachen unbehandelt – die Symptome verschlimmern sich. Deshalb hat es sich die Deutsche Kontinenz-Gesellschaft zum Auftrag gemacht in einer bundesweiten Aktionswoche, die vom 21. bis 27. Juni stattfindet, über das Thema aufzuklären.

Anlässlich der Welt-Kontinenz-Woche lädt Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe in der GRN-Klinik Schwetzingen, zu einem kostenlosen Online-Vortrag ein, um den Betroffenen Mut zu machen, dass sich Inkontinenz mit unterschiedlichen Therapien behandeln lässt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Diverse Behandlungsmethoden

In Deutschland leidet etwa jede vierte Frau darunter. Abfinden müsse sich mit dem Problem heute niemand mehr. Neben Präventivmaßnahmen gebe es inzwischen verschiedene effektive Behandlungsmethoden. Das Spektrum der Therapien reiche von schlichter Gewichtsreduktion über Physiotherapie und Medikamente bis hin zu operativen Eingriffen, die häufig auch minimal-invasiv durchgeführt werden könnten.

Der kostenlose Vortrag am Mittwoch, 23. Juni, beginnt um 18 Uhr als Online-Veranstaltung. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein funktionsfähiger Laptop oder PC (ggf. auch Smartphone) mit einer stabilen Internetverbindung. Alle angemeldeten Teilnehmer bekommen den Link zum Einwählen in das Webex-Meeting wenige Stunden vor Veranstaltungsbeginn an die angegebene Mail-Adresse zugeschickt. zg

Info: Anmelden können sich Interessierte bis zum 23. Juni, 12 Uhr, über www.grn.de/veranstaltungen oder über den Kurzlink https://bit.ly/3g0RXA0.