Tag der offenen Tür am Gymnasium

Das Hebel-Gymnasium Schwetzingen lädt am Freitag, 3. Februar, ab 16.00 Uhr alle Schüler und Eltern der zukünftigen fünften Klassen zu einem „Tag der offenen Tür“ ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung und einer allgemeinen Information durch den Schulleiter erhalten die Kinder die Gelegenheit, die weiteren Fremdsprachen Französisch und Latein in Schnupperstunden kennenzulernen, während für die Eltern im Musiktrakt entsprechende Fachinformationen in Kurzvorträgen angeboten werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die einzelnen Fachbereiche des allgemeinbildenden Gymnasiums werden durch Stände, Mitmachaktionen und Ausstellungen präsentiert; ebenso gewähren Freundeskreis und Elternbeirat Einblicke in ihre Arbeit. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, sich persönlich und individuell zu Fragen der Schullaufbahn beraten zu lassen.

Mehr zum Thema Schwetzingen Schüler aus Lunéville zu Gast am Hebel Mehr erfahren Leserbrief Die Straße meiden – ein guter Tipp? Mehr erfahren Optionen Das Schulsystem in Baden-Württemberg: Viele Wege zum Abschluss Mehr erfahren

Die Anmeldung für Klasse fünf soll online vorgenommen werden. Das Formular wird ab dem 3. Februar unter www.hebelgymnasium.de freigeschaltet.

Lediglich die Blätter drei und vier der Grundschulempfehlung sind im Original (Formular „zur Anmeldung an der weiterführenden Schule“) per Post oder durch Einwurf in den Briefkasten am Schulgebäude dem Hebel-Gymnasium zu übermitteln. Alleinerziehende werden um eine persönlich unterschriebene Einverständniserklärung des Vaters/der Mutter sowie um die Sorgerechtsbescheinigung gebeten. Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen ist eine persönliche Anmeldung des Kindes erforderlich.

Termine für Anmeldungen vor Ort

Zur persönlichen Anmeldung steht das Sekretariat des Hebel-Gymnasiums am Mittwoch, 8. März und am Donnerstag, 9. März, in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Über die endgültige Aufnahme am Hebel-Gymnasium kann, wie an allen Gymnasien Baden-Württembergs, erst am Ende des gesamten Aufnahmeverfahrens entschieden werden, teilt die Schule abschließend mit. zg