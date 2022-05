"Tag der offenen Tür" im Jugendzentrum in Schwetzingen

Schwetzingen. Das Jugendzentrum "Go in" in der Kolpingstraße 2 in Schwetzingen öffnet an diesem Freitag, 20. Mai, zwischen 15 und 20 Uhr seine Türen. Alle Interessierten – ob Jugendliche, Eltern oder Großeltern - sind zu einem Besuch eingeladen. Eine gute Gelegenheit das Juz und deren Mitarbeiter kennenzulernen, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und sich über die Angebote zu informieren. Um 16 Uhr findet die offizielle Eröffnung des neu gestalteten „Jugend-Chill-Platzes“ im Hof des Juz statt. Es gibt zudem ukrainischen Spezialitäten als Gaumenfreuden.

