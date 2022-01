Tag der offenen Tür und Anmeldung

In diesem Jahr kann das Hebel-Gymnasium keinen Tag der offenen Tür für die zukünftigen Fünftklässler und deren Eltern anbieten. Stattdessen gibt es auf der Homepage des Hebel-Gymnasiums (www.hebelgymnasium.de) ab Freitag, 28. Januar, die Möglichkeit, das Gebäude sowie das schulisches Angebot auf einem virtuellen Rundgang kennenzulernen, teilt die Schule mit.

Auch die persönliche Anmeldung für Klasse fünf kann in diesem Jahr nicht in Präsenz vorgenommen werden. Stattdessen wird gebeten, das Onlineformular auf der Homepage auszufüllen. Die Blätter drei und vier der Grundschulempfehlung sind im Original (Formular „zur Anmeldung an der weiterführenden Schule“) per Post oder durch Einwurf in den Briekasten am Schulgebäude zu übersenden. Alleinerziehende werden um eine persönlich unterschriebene Einverständniserklärung des Vaters/der Mutter sowie um die Sorgerechtsbescheinigung gebeten. Die Online-Anmeldung ist bis Donnerstag, 10. März, freigeschaltet.