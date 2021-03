Mathematik und Sport haben vieles gemeinsam: Talent allein genügt nicht, Trainingsfleiß gehört auch dazu und in Kombination mit einer Portion Frustrationstoleranz machen sie den Erfolg aus. Dazu passt die Mathematik-Olympiade: Sie ist ein Einzelwettbewerb, bei dem in einer Klausur nur wenige, aber sehr knifflige Aufgaben in drei Stunden gelöst werden müssen. Mit 450 Schülern in Baden-Württemberg gab es dieses Schuljahr einen neuen Teilnehmerrekord. Das Hebel-Gymnasium war mit 30 Teilnehmern wieder eine der aktivsten Schulen des Landes.

AdUnit urban-intext1

Vincent Birkel (Bild oben), Eike Janson (Bild Mitte) und Moritz Brand (Bild unten) wurden für ihre klugen Lösungen mit einem dritten Preis belohnt. Der Achtklässler Eike und der Neuntklässler Moritz gehören damit zu den besten zehn in ihrer Klassenstufe in Baden-Württemberg. Vincent aus Klasse sieben liegt landesweit auf dem 15. Platz. Alle drei Preisträger trainieren regelmäßig in der Mathe-AG, die auch im Lockdown wöchentlich – dann als Video-sitzung – stattfindet.

Vier Anerkennungspreise

Für die Hebel-Jungstarter Anne Janson und ihren Cousin Birk Janson aus Klasse fünf war es die erste Teilnahme an dem anspruchsvollen Wettbewerb. Sie schafften einen Anerkennungspreis, der eine überdurchschnittliche Leistung honoriert.

Auch Matilda Carrasco Krämer (Klasse 8) und ihr Bruder Eliseo (Klasse 10) freuen sich über einen Anerkennungsurkunde. bs/Bilder: Hebel