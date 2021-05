Tauben mit Luftgewehr erschossen

Zu einem blutigen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist es offenbar am Dienstag, 4. Mai, in der Heidelberger Straße gekommen. Bekannt wurde die Tat allerdings erst jetzt. Eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, fand am Nachmittag des besagten Tages zwei Ringeltauben auf ihrem Grundstück, eine davon war ihren Verletzungen bereits erlegen. „Die andere ist mir quasi in der Hand verblutet“, wie die Frau im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt. „Ehrlich gesagt habe ich gleich vermutet, dass auf sie geschossen wurde.“

Die Anwohnerin brachte die beiden toten Vögel deshalb zum Veterinärdienst des Landratsamts. Laut Angaben der Polizei wurde dort von der zuständigen Ärztin eine pathologische Untersuchung der Tiere veranlasst, bei der festgestellt wurde, dass die Tauben möglicherweise mit einer Luftdruckwaffe getötet wurden – vermutlich aus einer gewissen Distanz. Vom Veterinärdienst wurde der Sachverhalt an die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim weitergeleitet. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Frau, die die Vögel auffand, zeigt sich auch jetzt noch schockiert: „Der Ort, an dem ich die Tauben gefunden habe, ist nicht von der Straße aus zugänglich, also muss eigentlich von einem der umliegenden Grundstücke geschossen worden sein. Dass Tieren so etwas passiert, ist schon furchtbar genug, aber hier halten sich ja auch Menschen auf, teilweise Kinder.“

Kein Tatverdächtiger in Sicht

Da seitens der Polizei bisher keine Erkenntnisse über die genauen Umstände der Tat vorliegen, kann noch nicht beantwortet werden, ob tatsächlich auch Menschen gefährdet wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Nach Abschluss der Ermittlungen soll eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Mannheim vorgelegt werden.

Barbara Schwalbe vom Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung, die unsere Zeitung auf den Vorfall hinwies, ist nicht besonders zuversichtlich, dass die Umstände geklärt werden: „Es ist gut, dass die Polizei der Sache nachgeht. Wir hatten aber schon öfter ähnliche Fälle und leider läuft sowas unserer Erfahrung nach meist ins Leere.“