Schwetzingen. Das Theater am Puls bietet an diesem Sonntag, 25. Juli, 16 Uhr, eine unterhaltsame Reise durch Friedrich Schillers Lyrik: „Taucherglocke“ wird auf der Bühne im Park gezeigt. Es gibt noch Karten an der Tageskasse und unter www.theater-ampuls.de.

