Taufe in der Josefskapelle

Mit einem Gottesdienst – voraussichtlich auch mit Abendmahl – feiert die Evangelische Kirchengemeinde den Gottesdienst am zweiten Adventssonntag, 5. Dezember, um 11 Uhr in der Schwetzinger Stadtkirche. Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen gestaltet dabei Liturgie und Predigt und Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer wirkt an der Orgel. Ob das Abendmahl wirklich gefeiert werden kann, ist noch offen und wird kurzfristig entschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem feiert Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen an diesem Sonntag auch den Gottesdienst um 9.30 Uhr in der St. Josefskapelle im Schwetzinger Hirschacker. Kirchenmusikalisch wird sie dort unterstützt von Detlev Helmer. Nach langer Zeit findet in diesem Gottesdienst übrigens wieder eine Taufe in diesem Rahmen statt.

Seit Erreichen der Alarmstufe gilt für den Besuch von Veranstaltungen in Baden-Württemberg die 2G-Regel und auch für den Besuch dieser Gottesdienste am zweiten Advent hat der Kirchengemeinderat die 2G-Regel beschlossen. Die Besucher werden gebeten, die entsprechenden Nachweise mitzubringen.

Eine Anmeldung für den Gottesdienst ist nicht verpflichtend, aber im Internet möglich unter www.ekischwetzingen.de zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2