Taxirechnung von 4,80 Euro geprellt und Fahrer geschlagen

Mannheim. Ein Taxifahrer ist in der Nacht auf Mittwoch in den Mannheimer Quadraten von zwei Männern geschlagen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt das Taxi gegen Mitternacht im Bereich M4, die beiden Fahrgäste weigerten sich aber, das Fahrgeld in Höhe von 4,80 Euro zu zahlen. Der 26-jährige Fahrgast hielt daraufhin den Taxifahrer fest und der 25-jährige Fahrgast verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Männer. Der 57-jährige Taxifahrer erlitt eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er nach seiner Behandlung wieder verlassen konnte.

Aufgrund der vorliegenden Beschreibungen konnten die beiden flüchtigen Tatverdächtigen noch im innerstädtischen Bereich festgenommen werden. Die polizeilichen Überprüfungen ergaben bei dem 26-Jährigen einen Alkoholwert von 1,8 Promille und bei dem 25-Jährigen einen Alkoholwert von 0,6 Promille. Beide wurden nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

