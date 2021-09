Die Mountainbiker der RSG Schwetzingen-Mannheim holten Podestplätze.

Leon Schock (Jahrgang 2003), U19-Lizenz, war beim Dünsberg- MTB-Marathon erfolgreich. In einem großen Feld von annähernd 200 Startern fuhr er schon unmittelbar nach den Start in einer Spitzengruppe auf der anspruchsvollen Strecke über 56 Kilometer durch den Westerwald mit. Am Ende zog Schock sein Tempo an, setzte sich

...