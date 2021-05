Telefonaktion mit Dr. Simone Wagner

Zwölfmal pro Stunde wird die Diagnose auf der Welt Patienten mitgeteilt und ist häufig ein Paukenschlag. Wie wird mein Leben jetzt weitergehen? Kann ich meiner Arbeit auch in Zukunft nachgehen? Kann ich Kinder haben? Wo bekomme ich Hilfe?

AdUnit urban-intext1

Diese und andere Fragen stellen sich die Betroffenen. Deshalb möchte unsere Zeitung zusammen mit der am Krankenhaus Schwetzingen niedergelassenen Neurologin Prof. Dr. Simone Wagner zum eigentlichen internationalen MS-Tag, der dieses Jahr auf den Sonntag fällt, am Montag, 31. Mai, von 17 bis 19 Uhr eine Sprechstunde anbieten, bei der Sie Fragen stellen können. Rufen Sie an unter Telefon 06202/20 53 88 oder vorab per E-Mail: sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de zg