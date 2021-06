Telefonvorträge für Sehbehinderte

Der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein bietet an drei Tagen verschiedene Vorträge in Form einer Telefonkonferenz an, die kostenlos sind. Menschen, die sehbehindert sind oder von einer Seheinschränkung bedroht, sowie Angehörige einer betroffenen Person, können sich zu den Vorträgen anmelden.

„Kann ich an Corona erblinden?“ lautet die Frage, die am Dienstag, 8. Juni, um 17 Uhr beantwortet werden soll. „Low-Vision-Optiker – Aufgaben und Hilfsmittelversorgung“ ist der Vortrag am Mittwoch, 9. Juni, um 17 Uhr überschrieben. Am Donnerstag, 10. Juni, 17 Uhr, geht es um „Gutes Sehen – wer finanziert Sehhilfen und Hilfsmittel?“. Eine Anmeldung unter ist unter der Nummer 0621/ 40 20 31 erforderlich. Darüber gibt es die Einwahldaten für die Vorträge. zg