Tempo 50 in Grenzhöfer Straße wird hinterfragt

Eine verkehrstechnisch etwas verwirrende Situation sprach in der jüngsten Gemeinderatssitzung Carsten Petzold (Schwetzinger Freie Wähler) an. So sei nach den neuesten Maßnahmen in der Friedrich-Ebert-Straße genauso wie im westlichen Teil der Grenzhöfer Straße Tempo 30 vorgeschrieben.

Am Beginn des östlichen Teils von der Bäckerei Görtz (ehemals „Frankeneck“) in Richtung Bahnübergang dürfe dann auf 50 Stundenkilometer beschleunigt werden – aber nur für rund 150 Meter, weil dann vor der Nordstadtschule wieder das 30-Schild steht. „Kann man in diesem Abschnitt nicht auch Tempo 30 einführen?“, fragte er.

Das gehe gesetzlich nicht, antwortete Oberbürgermeister Dr. René Pöltl: „Wir sind hier nicht frei in der Entscheidung.“ Allerdings sagte er zu, mal bei den übergeordneten Behören nachzuhaken, ob diese – eigentlich relativ unverständliche – Anordnung nicht geändert werden könne. ali

