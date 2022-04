Tennis zum Reinschnuppern

Wenn es die Temperaturen zulassen, soll am Wochenende 30. April/1. Mai die neue Spielsaison beim Tennisclub (TC) Blau-Weiß auf der Anlage im Odenwaldring in Schwetzingen beginnen. Am Samstag, 30. April, 10.30 Uhr ist ein Jugendtag geplant mit einem großen Flohmarkt mit Sportkleidung, der vom Förderverein des Clubs organisiert wird. Am Sonntag, 1. Mai sind die Erwachsenen ab 13.30 Uhr eingeladen, bei einem kleinen Turnier in die Saison zu starten. Nach der langen Winterpause gibt es bei Kaffee und Kuchen auch die Möglichkeit, sich auszutauschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Tennisschule Straka hat viele attraktive Angebote für Wieder- und Neueinsteiger vorgesehen. So ist unter anderem ein Eltern-Kind-Tennistraining am 7., 14. und 21. Mai jeweils von 10 bis 12 Uhr geplant. Angedacht ist dieses Training für Kinder von drei bis sechs Jahren, die von ihren Müttern oder Vätern (auch für Nichtmitglieder) begleitet werden. Die Tenniscamps für Kinder, Jugendliche und Erwachsene finden ebenfalls wieder statt. Mitzubringen sind gute Laune und Sportschuhe, Tennisschläger werden gestellt.

Für Wieder- oder Neueinsteiger eignen sich Schnupperkurse, die am 7., 21. und 28. Mai jeweils von 16 bis 18 Uhr auf der Anlage angeboten werden. Infos erteilt Trainer Andre Straka, Telefon 0157/30 89 87 23, E-Mail info@tennisschulestraka.de und www.tenisschulestraka.de. cs/zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2