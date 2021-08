Termin im Schwetzinger Finanzamt nur mit 3G-Nachweis

Region. Die baden-württembergische Steuerverwaltung hat sich dazu entschieden, den 3 G-Nachweis auch bei der persönlichen Vorsprache in den Servicezentren der Finanzämter einzuführen. Das gilt ab sofort auch für das Servicecenter des Schwetzinger Finanzamtes.

Der 3 G-Nachweis bedeutet: Bürgerinnen und Bürger, die nicht vollständig geimpft sind oder nicht als genesen gelten, müssen künftig bei einem Besuch einen tagesaktuellen negativen Covid-19-Schnelltest vorlegen. Die Regelung gilt für alle Servicezentren der Finanzämter, unabhängig von der aktuellen Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis.

Dabei gilt unverändert, dass der Zutritt nur mit Mund-Nasen-Maske (medizinische Gesichtsmaske oder Atemschutz, welcher die Anforderungen des Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbarer Standards erfüllt) und nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist.

Darüber hinaus steht bei allen Finanzämtern weiterhin ein elektronisches Kontaktformular zur Verfügung, das auf der Internetseite des örtlichen Finanzamts zu finden ist. Dort können die Bürgerinnen und Bürger ihre Anfragen auch online an ihr Finanzamt richten.

Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung steht außerdem der Steuerchatbot der Steuerverwaltung zur Unterstützung bereit. Der Chatbot ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr erreichbar. Den virtuellen Steuerassistenten gibt’s hier.

Darüber hinaus hat die Steuerverwaltung Baden-Württemberg inzwischen auch Erklärvideos im Einsatz. Kurz und prägnant wird jeweils in rund zwei Minuten dargestellt, was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht bietet. Den Link zu den Erklärvideos finden Interessierte im Internet auf der Startseite der Oberfinanzdirektion Karlsruhe und bei den Finanzämtern.