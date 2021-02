„Heute feiern wir hier gemeinsam zum dritten Mal in Folge den Weltfrauentag – und haben damit jetzt eine Tradition begründet“, mit diesen Worten hatte die Schwetzinger Sängerin Martina Netzer am 8. März des vergangenen Jahres ihre Konzertveranstaltung eröffnet. Es war eine der letzten möglichen Veranstaltungen vor der Pandemie, bereits eine Woche später wäre die Durchführung aufgrund des ersten Lockdowns gar nicht mehr möglich gewesen.

Und dass nunmehr die vierte Folge im jährlichen Veranstaltungsreigen nicht termingemäß wird stattfinden können, hätte sich Martina Netzer im letzten Jahr nicht ausmalen können. Und doch ist es jetzt genau so. „Wir werden die Veranstaltung nachholen. Ich habe bereits mit dem Xylon-Vorsitzenden besprochen, dass ich die Räume auch zu einem anderen Zeitpunkt nutzen kann.“

Wenn sich die Lage entspannt

Das Motto und das Programm für den Abend stehen bereits fest, so Netzer. Sobald die Corona-Lage sich entspannt und die Pandemieverordnung hinsichtlich Veranstaltungen gelockert wird, wird eine Ankündigung erfolgen.

„Ausfallen lassen und als gegeben hinnehmen – nein, das kann nicht sein. Für viele Gäste, insbesondere Frauen, ist die Veranstaltung ein fixer Termin im Jahreskalender. Und für mich selbst auch. Allerdings ist die Veranstaltung bislang immer mehr als ein Konzert gewesen – es war jedes Mal ein Fest und so soll es bleiben“, sagt Netzer. „Deswegen ziehe ich eine Online-Veranstaltung nicht in Betracht, das ist einfach ganz was anderes.“

Nachgeholt werden soll der Termin aber erst, wenn auch wirklich entspannt und risikoarm gefeiert werden kann.“ zg